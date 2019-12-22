Рудковская озвучила стоимость рекламы в своем микроблоге

Продюсер участвует в реалити-шоу «Яна Супер». В последнем выпуске она рассказала, сколько стоит одна рекламная публикация на ее странице в социальной сети Instagram.

По словам Яны Рудковсвой она рекламирует исключительно ту продукцию, которой пользуется сама. Каждый такой пост обойдется заказчику в один миллион рублей. Такую высокую цену продюсер назначает из-за того, что ее рекомендации помогут увеличить количество продаваемой продукции или услуг в несколько раз.

Тем временем, супруга Евгения Плющенко не может с уверенностью назвать себя блогером. Потому что Instagrmm — далеко не единственный источник ее дохода. В год она продает более ста тысяч билетов на ледовые шоу.

В беседе с Дарьей Клюкиной светская львица предложила ей сотрудничество. Яна хочет, чтобы девушка и ее команда занялась развитием микроблога мужа звезды. Сам Плющенко не хочет тратить время на разбор модных трендов.

К слову, Евгений с юмором отметил, что его сын шестилетний Саша зарабатывает на социальной сети в разы больше отца. Ведь его страницу ведет Рудковская.