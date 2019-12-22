Макеева рассказала, как муж домработницы похитил у нее два айфона с фотографиями

Актриса Анастасия Макеева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как муж ее домработницы похитил у нее два айфона с огромным количеством фотографий. К счастью, человек, которому попали в руки эти снимки, оказался добропорядочным.

«Агентства плохо проверяют людей. Я помню, как ко мне пришла работать домработница. А вскоре у меня случился переезд. Был хаос, в котором, конечно, не сразу потом все находишь. Вдруг спустя несколько дней раздается звонок. Мужчина мне на другом конце провода говорит: «Здравствуйте. Я сейчас держу в руках два айфона. Тут у меня примерно 60 тысяч ваших фотографий», — рассказала актриса.

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Как выяснилось позже, у звезды пропали два стареньких айфона с различными переписками и снимками. Если бы все это попало в плохие руки, то Макеевой не поздоровилось.

«Я сразу прислала тому человеку снимок, кого подозревала в краже. Он подтвердил. Это оказался супруг моей домработницы. Я написала заявление. Эти люди потом еще возмущались, что якобы я им сама отдала два айфона», — заметила она.