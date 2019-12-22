«Ты же папа! Худеть не надо»: Проскурякова дала совет мужу Пугачевой

Максим Галкин поделился в Instagram архивными снимками, заявив, что в Новом году постарается вернуть себе прежнюю форму.

Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса опубликовал в Instagram редкие кадры из личного архива. Максим Галкин напомнил своим поклонникам, как выглядел в юности, еще до появления близнецов Гарри и Лизы. Шоумен поделился пляжными кадрами, заслужив похвалу экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера, Валерии, Алики Смеховой и Сергея Лазарева.

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«Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад». В новом году решил вернуться в состояние дрыщ», — не без иронии подметил Галкин.

В ответ на замечания ведущего программы «Лучше всех!» возлюбленная 59-летнего Игоря Николаева дала совет мужу Аллы Борисовны, попытавшись отговорить Максима Галкина от его задумки. Юлия Проскурякова отметила, что теперь возлюбленный Примадонны не только медийная личность, но и отец двоих детей.

«Ой, не надо! Сейчас же ты папа двоих деток, супруг, известный шоумен, телеведущий, когда у человека столько статусов и достижений, худеть нельзя! Твой вес тебе подходит», — заверила супруга композитора.

В свою очередь, Сергей Лазарев и Алика Смехова похвалили Галкина.

«Суханький!» — отметил Денис Клявер. «Вот это да!» — обратилась к шоумену Алика Смехова. «Очень классный», — вторит актрисе экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой.

За своей фигурой следит и Алла Борисовна. В беседе с Вадимом Верником Примадонна подметила, что она не может позволить себе лакомиться деликатесами на фуршетах. В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале певица призналась, что раньше выступала против того, чтобы муж показывал их двойняшек в Instagram. Однако Максим Галкин не видит в этих фотосъёмках ничего предосудительного.