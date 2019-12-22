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«Дальше выключился свет»: Тимур Батрутдинов провел ночь с участницей шоу «План Б»

Влюбленная пара провела ночь в закрытой палатке, без видеокамер.

«Дальше выключился свет»: Тимур Батрутдинов провел ночь с участницей шоу «План Б»
Тимур Батрутдинов. Фото: Вислов Иван / Архив "КП"

Хотя шоу «План Б» на острове Бали закончилось, участники не спешат расходиться, ведь если Ольга Бузова сразу дала понять, что претенденты на ее сердце ей неинтересны, то ситуация с Тимуром Батрутдиновым несколько иная, он выбрал сразу двух девушек и теперь пытается найти среди них свою избранницу, но уже в Москве.

Первое свидание с Елизаветой Аниховской получилось впечатляющим, Тимур приехал за девушкой на экскурсионном автобусе, показал ей Москву с неожиданной стороны, а также провел экскурсию по выставке импрессионизма. Закончилась встреча нежными объятиями, но не более. Совсем другая картина была со второй претенденткой на сердце звезды — Маргаритой Гавриловой. Сначала Батрутдинов подарил ей светящиеся цветы, после они прокатились по ночной Москве на лонгбордах, а в завершении вечера пара сидела перед костром, пила глинтвейн и смотрела на далекие звезды. А вот в самом финале наши герои ушли согреваться в палатку, не пустив внутрь видеокамеры, так что там могло произойти все, что угодно.

«А что было дальше? Дальше выключился свет» — уже после шоу рассказал Тимур.

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«План Б»Маргарита ГавриловаТимур Батрутдинов
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«Дальше выключился свет»: Тимур Батрутдинов провел ночь с участницей шоу «План Б»
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