«Дальше выключился свет»: Тимур Батрутдинов провел ночь с участницей шоу «План Б»

Хотя шоу «План Б» на острове Бали закончилось, участники не спешат расходиться, ведь если Ольга Бузова сразу дала понять, что претенденты на ее сердце ей неинтересны, то ситуация с Тимуром Батрутдиновым несколько иная, он выбрал сразу двух девушек и теперь пытается найти среди них свою избранницу, но уже в Москве.

Первое свидание с Елизаветой Аниховской получилось впечатляющим, Тимур приехал за девушкой на экскурсионном автобусе, показал ей Москву с неожиданной стороны, а также провел экскурсию по выставке импрессионизма. Закончилась встреча нежными объятиями, но не более. Совсем другая картина была со второй претенденткой на сердце звезды — Маргаритой Гавриловой. Сначала Батрутдинов подарил ей светящиеся цветы, после они прокатились по ночной Москве на лонгбордах, а в завершении вечера пара сидела перед костром, пила глинтвейн и смотрела на далекие звезды. А вот в самом финале наши герои ушли согреваться в палатку, не пустив внутрь видеокамеры, так что там могло произойти все, что угодно.