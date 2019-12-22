Алла Пугачева подарила домработнице дорогую сумку

По словам Надежды Романовой, Примадонна всегда хорошо к ней относилась.

Домработница певицы Кристины Орбакайте, которая несколько лет помогала ее детям Дени и Клаве, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что часто бывала в доме Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. По словам Надежды Романовой, певица всегда к ней относилась с особой теплотой.

«На семейных праздниках я сидела с ними за одним столом. Я им благодарна за это. Алла Борисовна — замечательная бабушка. Она и Клаву очень сильно любит. Просто обожает. И Никиту любит, и Дени. Сказать кого она больше любит очень сложно», — заметила Надежда Романова.

больше по теме Галкин и Пугачева будут тратить на обучение детей 3 млн рублей в год Лиза и Гарри в следующем году начнут обучение в Первой московской гимназии в деревне Липки.

Домработница добавила, что получала подарки. Особенно ей запомнились два презента от Аллы Пугачевой. «Она мне сумку Луи Виттон подарила. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Так она меня отблагодарила. Было, конечно, очень приятно. Второй подарок был вообще неожиданным. У меня был последний рабочий день. Она узнала, что я ухожу. Собрала мне пакетик с подарками. Даже не важно, что там было. Но само внимание, которое мне она оказала. Было очень приятно», — отметила домработница.

По ее словам, звезды не любят фотографироваться со своими домработницами. Но вовсе не потому, что зазнаются. Просто у них такая примета. Если вместе сфотографируешься, то обязательно расстанешься с этим человеком.