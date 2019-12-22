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«Меня просто накрыло»: домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

По словам Надежды Романовой, звезда и ее супруг очень обеспеченные люди.

«Меня просто накрыло»: домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Алсу живет в пятиэтажном особняке/http://globallookpress.com/

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о жизни в доме исполнительницы. Надежда Романова честно призналась, что подобных особняков никогда не видела.

Надежда Романова. Фото
Домработница Алсу рассказала о жизни в особняке певицы/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Меня просто накрыло. Я сама из среднего достатка семьи. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба высотой в пять этажей. Самое сложное было быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься и просто не потеряться», — заявила она.

Как отметила Надежда Романова, у Алсу она проработала два года. «Каких-то особых проблем в общении с ними у меня не было. Сафинка замечательная девочка», — сказала Надежда Романова.

Интересно, что потом домработница попала в дом певицы Кристины Орбакайте. Она помогала Дени Байсарову и Клавдии Земцовой, детям исполнительницы. «Я прошла собеседование. Рассказала о своем опыте работы. Мне рассказали об обязанностях. Надо было делать уроки с детьми. Организовывать их досуг. Мы очень любили с Дени и Клавой гулять по паркам. Зарплата, кстати, была средняя по рынку», — сказала женщина.

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Тэги:

АлсуКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеНадежда Романовапрограмма "Звезды сошлись"
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«Меня просто накрыло»: домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
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