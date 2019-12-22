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Татьяна Тарасова поселила у себя домработницу и ее брата

Как заявила прославленный наставник, помощники по хозяйству даже знают номер ее счета.

Татьяна Тарасова поселила у себя домработницу и ее брата
Тарасова в прекрасных отношениях с домработницей/http://globallookpress.com/

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей домработнице Аделине Бумбак и ее брате. Они уже много лет живут у нее дома.

Татьяна Тарасова с домработницей. Фото
Тарасова прекрасно уживается с домработницей и ее братом/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мне некогда готовить, картошку почистить. Мы с Аделиной много лет вместе. У меня в доме небольшая комнатка для нее. Она сама по образованию медицинский работник. Она хороший человек. Я болела тяжело. Несколько операций перенесла. Аделина помогла мне встать на ноги. Я не строгая хозяйка. Мы уже просто близкие люди. Она любит всех моих друзей. Котлеты с хлебом потрясающие готовит», — заявила Татьяна Тарасова.

Любопытно, что также в доме Тарасовой живет брат домработницы. Он также помогает тренеру по хозяйству. «Я ему доверяю по всем вопросам. Он знает номер моего счета. Мы все вместе садимся к столу и прекрасно уживаемся», — заметила наставница.

В студии появилась и сама Аделина Бумбак. «С утра я готовлю для Татьяны Анатольевны запеканку. После завтрака могу смотреть телевизор. Я чувствую себя у нее как дома. У меня родители есть. Две дочки. Они в Молдавии живут. Они много раз были здесь. У нас как семья сейчас с Татьяной Анатольевной. Она очень гостеприимная. У нас полный дом гостей. Мы часто путешествуем. По работе с ней ездим. Татьяна Анатольевна не кричит на меня. Мы не ругаемся. Я ее сначала побаивалась. Но она очень добродушная», — заметила женщина.

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Аделина Бумбакпрограмма "Звезды сошлись"Татьяна Тарасова
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Татьяна Тарасова поселила у себя домработницу и ее брата
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