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«Кокаиновое» дело Натальи Бочкаревой передано в суд

Актриса ответит по статье 228 УК РФ.

«Кокаиновое» дело Натальи Бочкаревой передано в суд
Наталья Бочкарева ответит по уголовной статье. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Преображенском суде Москвы будет рассмотрено уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, которую минувшей осенью полицейские остановили с наркотиками. Следствие уже передало в суд по месту прописки обвиняемой собранные материалы по статье 228 УК РФ, сообщает ТАСС.

Напомним, 28 сентября столичные инспекторы ГИБДД, выявляя нетрезвых водителей, остановили автомобиль Cadillac, за рулем которого находилась 39-летняя артистка. По тревожному поведению женщины и характерному запаху полицейские предположили, что она пьяна, но от прохождения медицинского освидетельствования Бочкарева отказалась.

Когда же звезду сериала «Счастливы вместе» стали досматривать, у нее обнаружился пакетик с подозрительным порошком, который после проверки оказался кокаином. Актрису отпустили под подписку о невыезде, дома она стала отрицать наличие наркотиков во всей этой истории. Тем не менее, за отказ пройти освидетельствование женщину оштрафовали и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

По версии следствия, наркотики все-таки имели место быть. Теперь свою версию этого происшествия Наталье придется рассказать в суде, а не в Instagram.

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«Кокаиновое» дело Натальи Бочкаревой передано в суд
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