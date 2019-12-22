«Все, закончились съемки»: после шоу «План Б» Бузова осталась в одиночестве

Все те герои, которые клялись ей в вечной любви, даже не выходят с девушкой на связь.

Во время очередного выпуска шоу «План Б» Тимур Батрутдинов встретился с Ольгой Бузовой, чтоб рассказать, как продвигаются его отношения с участницами телепроекта после возвращения с острова Бали. Как оказалось, у юмориста все просто прекрасно, он сходил на свидания и продолжает тепло общаться с девушками, которых ему хоть и с грустью, но пришлось выгнать. Ольга порадовалась за своего коллегу по цеху но рассказала крайне неприятные новости, ведь ее ухажеры испарились сразу после окончания съемок.

«Я слышала много громких слов на проекте от мужчин, но ни один человек не проявил ни интереса, ни заинтересованности. Никто не попытался найти меня. Все, закончились съемки проекта на Бали и закончилось великое чувство, которые мужчины, по их словам, ко мне испытывали» — поделилась болью Бузова.

Ольге было грустно рассказывать подобный итог, а Тимур лишь заметил, что это и требовалось доказать.