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Топурия развеяла слухи о своей беременности

После известия о новом романе певицы за ее личной жизнью стали следить еще активнее. Так,, недавно в Сети активно обсуждали возможную беременность артистки.

Топурия развеяла слухи о своей беременности
Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Исполнительница Кети Топурия решила опровергнуть слухи не словом, а делом. Она опубликовала видео в Stories в своем Instagram, в котором показала плоский живот.

Звезда запечатлела себя в зеркало. В это время она держала на руках собаку и пританцовывала.

Как пишет издание Starhit, некоторые поклонники не поверили Кети. Они отметили, что у Топурии другая прическа, и выглядит она слишком похудевшей. По мнению подписчиков, певица выложила старое видео, чтобы сбить всех столку.

Напомним, за плечами артистки неудачный брак, который распался два года назад. От бизнесмена Льва Гейхмана знаменитость родила дочку. После развода Кети встречалась с рэпером Гуфом, но и их отношениям пришел конец.

Вот уже полугода девушка встречается с Львом Деньговым. Впервые они появились вместе на 35-летнем юбилее бизнесмена в минском «Хилтоне».

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беременностьКети ТопурияЛичная жизнь
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Топурия развеяла слухи о своей беременности
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