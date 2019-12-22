Врачи успели вовремя: госпитализированный Михаил Горбачев пошел на поправку

Оказавшийся в больнице первый и последний президент СССР Михаил Горбачев идет на поправку. 22 декабря 88-летний политик признался журналистам РБК, что тяжелое заболевание удалось «перехватить» на начальном этапе. Точный диагноз врачей и своевременное лечение помогли избежать осложнений, которые в этом возрасте могли бы быть крайне тяжелыми для мужчины. Но пока Горбачев еще не поправился полностью.

Напомним, бывшего президента госпитализировали 19 декабря, но в даже в тот день он признавался, что чувствует себя хорошо.

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Минувшим летом уже были сообщения о том, что Михаил Сергеевич очень много времени проводит в больницу, однако его помощники успокоили журналистов, что поводов для волнения нет. Хотя у лауреата Нобелевской премии мира достаточно недоброжелателей в нашей стране и по сей день.