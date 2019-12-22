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«Вчера мои мир рухнул»: Николь Кузнецова была на грани срыва

Старший сын телезвезды потерял сознание, его мать была в ужасе.

«Вчера мои мир рухнул»: Николь Кузнецова была на грани срыва
Николь Кузнецова. Фото: instagram.com/nikol.official

В минувшую субботу 21 декабря Николь Кузнецова была шокирована так, как ее еще никогда не пугали даже самые жуткие случаи на «Битве экстрасенсов». Телезвезда выложила в своем официальном Instagram пост со словами о том, что чуть не погиб ее старший сын Егор.

«Вчера мои мир рухнул за одну секунду… Чуть не погиб мой мальчик, мой сладкий» — написала Николь в своем аккаунте.

Как оказалось, всему виной неизлечимое заболевание, от которого страдает мальчик.

Стоит отметить, что и сама Николь не отличается крепким здоровьем. По словам женщины, каждые несколько месяцев она должна ложиться на стол хирурга и проводить операцию.

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«Битва экстрасенсов»инсулинНиколь Кузнецовасахарный диабет
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«Вчера мои мир рухнул»: Николь Кузнецова была на грани срыва
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