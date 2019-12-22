Навка рассказала о новых успехах Загитовой

Скоро состоится премьера нового ледового шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств». Оно будет проходить в дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 7 января.

В мюзикле на льду Татьяны Навки примет участие и российская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Сейчас спортсменка уделяет тренировкам много времени, изучая новые трюки.

Супруга Дмитрия Пескова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик, на котором запечатлена Алина и ее партнер. «Покоряем новые вершины с Алиной Загитовой», — гласит надпись под видео.

В процессе катания молодой человек подхватывает юную фигуристку и поднимает над собой. А она, в свою очередь, садится на вытянутую руку партнера.

«Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту и поверьте это очень страшно! Волшебство на льду только начинается!», — заявила Татьяна.

Напомним, в последнее время в Сети активно обсуждали новость о завершении спортивной карьеры Загитовой. Позже чемпионка опровергла эту информацию. Она заявила, что решила лишь приостановить свое участие в соревнованиях.