Мария Голубкина открыла свой театр, пообещав зрителям феерию

Мария Голубкина основала свой кукольный театр Teatrino, первый спектакль «Ночь перед рождеством» состоится 25 декабря.

Актриса называет свой театр «домашним», он имеет миниатюрные размеры, а представления будут носить камерный характер. Жанр, в котором выступят артисты (и куклы) она назвала феерией.

«Феерия совмещает музыку, танцы, а также магические преобразования, созданные дизайнерами и техниками сцены», — объяснила в своем блоге Мария.

Сюжеты в спектаклях театра Голубкиной будут фантастическими и зрелищными. Как утверждает его основательница, жанр имеет давние корни. Он развивался еще с 1800-х годов и был очень популярен во Франции. Именно феерия повлияла на развитие бурлеска и музыкальной комедии.