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Цымбалюк-Романовская вслед за женой 82-летнего Кончаловского позировала с елкой

Экс-супурга актера Армена Джигарханяна во всю готовится к новогодним праздникам.

Цымбалюк-Романовская вслед за женой 82-летнего Кончаловского позировала с елкой
Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Globallookpress.com)

Вслед за супругой 82-летнего Андрея Кончаловского — Юлией Высоцкой — пианистка устроила фотосессию на фоне новогодней ёлки. Виталина Цымбалюк-Романовская во всю готовится к одному из главных зимних праздников. Как и другие знаменитости, пианистка выбирает подарки для друзей и родственников, уделяя особое внимание вечерним нарядам. Ранее возлюбленная модельера Валентина Юдашкина — Марина — подметила, что к новогодней ночи выбрала платье, автором которого выступил ее супруг. В свою очередь, избранница Артура Смольянинова — Дарья Мельникова — сетовала на то, что она пока еще не успела купить своим сыновьям и любимому мужу подарки.

Примечательно, что супурга режиссера Андрея Кончаловского — 46 летняя Юлия Высоцкая, как и возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская — установила дома живое хвойное дерево.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская
Виталина Цымбалюк-Романовская украсила искусственную елку (Фото: Instagram.com/vitalinaromanovskaya)

«Пусть в Новом году все сбудется!! Хороших новых друзей, счастья тем, кто рядом с вами», — обратилась к поклонникам бывшая супурга Армена Джигарханяна.

Несмотря на то, что невестка Орбакайте украсила ёлку в их с Никитой Пресняковым московской квартире, новогоднюю ночь модель планирует провести на бывшей даче Аллы Борисовны. Старший внук Примадонны присматривает за особняком звездной бабушки на Истре.

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Цымбалюк-Романовская вслед за женой 82-летнего Кончаловского позировала с елкой
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