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Шнуров пошутил над «оскорбившим» Гагарину участником «Голоса»

Ранее сама Полина уже критиковала подопечного рок-музыканта из-за истории с семечками.

Шнуров пошутил над «оскорбившим» Гагарину участником «Голоса»
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Сергей записал новый видеоролик, представ в кадре вместе со своим подопечным Арсением Курчаниным. Напомним, что после слепых прослушиваний юноша попал в команду Шнурова. Одно из выступлений артиста в рамках шоу «Голос» вызвало недовольство Полины Гагариной. Молодой человек исполнил лирическую композицию группы «Руки вверх» под названием «Лишь о тебе мечтая», посвятив песню возлюбленной модного фотографа Дмитрия Исхакова. Во время выступления Арсений сошел со сцены, направившись к Полине. Остановившись у кресла наставницы вокального проекта, он насыпал на стол Гагариной семечки.

Артистка критически высказалась в адрес Курчанина, назвав его действия «хамскими». Певица заявила, что Арсений выбросил семечки ей «буквально в лицо». В ответ на недовольство певицы сам Шнуров в ироничной манере решил обыграть скандальный случай в новом видеоролике, подшутив над своим же подопечным после конфликта с Гагариной.

Наставник проекта "Голос" Сергей Шнуров
Сергей Шнуров высыпал семечки на голову своему подопечному (Фото: Instagram.com/a_kurchanin)

Сергей назидательным голосом отчитал Курчанина, объяснив, почему тот не смог впечатлить остальных наставников проекта своим номером под песню группы «Руки вверх».

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову», — в шутку заявил Шнуров, после чего высыпал на макушку Арсения семечки.

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Тэги:

Валерий СюткинКонстантин Меладзеновый сезон шоу "Голос"Полина ГагаринаСергей Шнуров
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Шнуров пошутил над «оскорбившим» Гагарину участником «Голоса»
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