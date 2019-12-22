«Ей хотелось спать и гулять»: удивил рассказом о Лободе ее преподаватель

Олег Капустин, преподаватель Светланы Лободы в Киевской академии эстрадного и циркового искусства, рассказал начистоту, какой была певица в юности. Здесь звезда училась на отделении вокала.

Светлану многие называют большой труженицей, да и она сама нередко заявляет, что львиную долю своего времени посвящает работе. Этот образ 37-летней любимицы публики немного не вяжется с тем, что обрисовал ее преподаватель.

«Ей хотелось спать и гулять. И не хотелось учиться. Была семестровая работа, я собрал всех: хореографов, цирковых… Ждем Свету. А Светы нет! Нет и нет, нет и нет… И тут прибегает вся запыхавшаяся. То ли проспала она, не знаю, что там случилось… В общем, я на нее очень сильно обиделся. Подходит время к дипломной работе, Светлана вновь приходит ко мне и смотрит на меня своими глазками. Я соглашаюсь опять быть у нее режиссером, и мы делаем очень интересную работу», — рассказал Олег Капустин на передаче «Сегодня вечером» («Первый канал»).

По словам преподавателя, у него к звезде нет никаких претензий. «Она поспала свое. Хватит. Теперь пусть работает», — высказался он.