«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Емельяненко

Чеченский лидер еще не определился в каком виде спорта будет состязаться с российским бойцом.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил на поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Заявив, что пока не определился в чем именно он будет сражаться со спорстменом: в боксе или в смешанном боевом искусстве (ММА). Свое видеообращение он разместил в личном блоге.

Государственный лидер высказался, что сегодня стало модно приглашать этого бойца на поединки, и он тоже решил не остаться в стороне. Напомним, ранее Александр Емельяненко вырвал победу у пауэрлифтера Михаила Кокляева в боксе. Затем его пригласил на поединок олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев. Также боец договорился о состязании с дагестанским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

«Я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным», — сказал Кадыров в своем обращении к Емельяненко.

«Рамзик, да тебя Саша в одно касание уложит. Тебе лучше с кем-то послабее драться, вот есть щегол Хабиб, с ним выйди», «Я думаю, у Александра рука не поднимется», «Лучше в шахматы», «Вы оба сильные спортсмены, лучше вдвоем толпу американских боксеров ушатайте», «Я за то, чтобы вы Порошенко на бой вызвали по правилам ММА», — прокомментировали подписчики Кадырова его обращение.