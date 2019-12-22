НОВОСТИ

«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Емельяненко

Чеченский лидер еще не определился в каком виде спорта будет состязаться с российским бойцом.

«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Емельяненко
Рамзан Кадыров. Фото Global look press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил на поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Заявив, что пока не определился в чем именно он будет сражаться со спорстменом: в боксе или в смешанном боевом искусстве (ММА). Свое видеообращение он разместил в личном блоге.

Государственный лидер высказался, что сегодня стало модно приглашать этого бойца на поединки, и он тоже решил не остаться в стороне. Напомним, ранее Александр Емельяненко вырвал победу у пауэрлифтера Михаила Кокляева в боксе. Затем его пригласил на поединок олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев. Также боец договорился о состязании с дагестанским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

«Я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным», — сказал Кадыров в своем обращении к Емельяненко.

«Рамзик, да тебя Саша в одно касание уложит. Тебе лучше с кем-то послабее драться, вот есть щегол Хабиб, с ним выйди», «Я думаю, у Александра рука не поднимется», «Лучше в шахматы», «Вы оба сильные спортсмены, лучше вдвоем толпу американских боксеров ушатайте», «Я за то, чтобы вы Порошенко на бой вызвали по правилам ММА», — прокомментировали подписчики Кадырова его обращение.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЕмельяненкобоксММАРамзан Кадыров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Емельяненко
Интересно?
Поделись с друзьями: