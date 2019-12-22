«Пора на небо улетать»: Дубовицкая посмеялась над браком Петросяна

Ведущая «Аншлага» считает, что Степаненко теперь живется лучше.

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая высказалась по поводу нового брака юмориста Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

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На передаче прозвучал вопрос от Максима Галкина: «Как вы относитесь к неравным бракам?». И, хотя в отечественном шоу-бизнесе подобных союзов немало, включая отношения самого комика, Регина Дубовицкая сразу же решила, что ее спрашивают про 74-летнего коллегу Евгения Вагановича.

«Я жалею девушек, которые решились на это. Про мужиков что говорить? Им уже пора улетать на небо», — сказала телеведущая.

Зал взорвался от меха. «А что? Не так?» — обратилась она к зрителям шоу. Люди поддержали гостью одобрительным гулом.

Дубовицкая сказала, что к Галкину относится очень хорошо, как к человеку и как к артисту. «У них все очень хорошо получилось, это редко бывает. Дай бог, чтобы так было у каждого», — высказалась она уже о браке юмориста с Пугачевой.

Далее ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева зачитала вопрос от Елены Степаненко: «Мой муж ушел к молодой, что вы можете посоветовать?».

«Елене я ничего посоветовать не могу, потому что ей сейчас стало легче жить на свете. Желаю ей всего самого лучшего», — сказала Регина Игоревна.

Лера Кудрявцева поддержала свою гостью и пожелала экс-супруге Петросяна всего самого лучшего.