Малышева в платье со своим портретом призвала людей к объединению

В одном из последних выпусков программы «Жить здорово» ее ведущая появилась в очень экстравагантном наряде. Позже она объяснила его тайный смысл.

Телеведущая Елена Малышева пришла на шоу в платье, на котором был изображен ее портрет, а также лица соведущих. Звезда утверждает, что наряд отражает происхождение сотрудников телепередачи на Первом канале.

В районе левого плеча Елены расположился ее собственный портрет. На правой руке был изображен Портрет самой Малышевой находился в районе левого плеча. Изображение Германа Гандельмана оказалось на правой руке, а Дмитрия Шубина — на животе.

«Я к этой встрече подготовила вот такое платье. Вот это я, это Герман Шаевич, это кемеровчане. Чуть пониже, из Новокузнецка, Дмитрий Николаевич», — пояснила Малышева.

Напомним, совсем недавно Елена оказалась в эпицентра громкого скандала. Ее обвинили в непристойном поведении в краснодарском аэропорту. В Сети даже появилось видео-доказательство, на котором доктор медицинских наук нецензурно выражается и ведет себя крайне вызывающе. Многие подумали, что ведущая была в нетрезвом состоянии. Сама она, в свою очередь, эту информацию опровергла.