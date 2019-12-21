СМИ: банк заблокировал счета Петра Чернышева

По слухам, к ситуации может быть причастна петербургская налоговая.

Супруг «моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев лишился нескольких счетов в российском банке. По данным Mash, юридическая организация заблокировала сразу несколько финансовых активов знаменитого фигуриста по требования петербургской налоговой. Отмечается, что речь идет не только о личных счетах, но и активах компаний, принадлежащих спортсмену.

Журналисты подчеркивают, что Чернышева, который все свободное время проводит с супругой, заподозрили в проведении подозрительных финансовых операций. Так ли это на самом деле, еще предстоит уточнить. По слухам, обсуждения ведутся представителями Петра уже несколько месяцев, однако вернуть доступ пока не удалось.

Ранее стало известно, что дочь Анастасии Заворотнюк – Анна вышла из бизнеса по продаже модной одежды. Спустя некоторое время в столице закрылся магазин, некогда принадлежащий родственнице артистки. Журналисты предполагают, что дело стало убыточным.