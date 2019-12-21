«Буду готовиться к экзаменам»: Загитова собралась поступать в университет

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова определилась со своими ближайшими планами. Спортсменка дала интервью одному из японских телеканалов, где открыла некоторые секреты.

«Я только не участвую в чемпионате России, я не ухожу никуда. Буду готовиться к экзаменам, чтобы поступить в университет», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что неделю назад в эфире Первого канала Алина Загитова сообщила, что приостанавливает свою карьеру. На ближайшем чемпионате России фанаты ее не увидят. Также она, скорее всего, не выступит на чемпионате мира и Европы. Ранее спортсменка отмечала, что не хочет ехать на эти престижные турниры без отбора.

Многие эксперты склонны считать, что Алина Загитова уже не вернется на лед. Кстати, ее заявление привели к громкому скандалу. Комментарии Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой не понравились наставнику олимпийской чемпионки Этери Тутберидзе.