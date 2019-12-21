Андрей Малахов спел песню про «Голубой огонек»

Композицию можно будет услышать в его программе «Привет, Андрей!»

Телеведущий Андрей Малахов спел песню, посвященную «Голубому огоньку». Часть композиции можно услышать в Instagram канала «Россия-1», где появилась видеозапись.

«Я вам песенку спою про огонек. Его каждый зритель с детства видеть мог. Новогодними ночами. Все сидели за столами. Голубой смотрели огонек. Голубой огонек. Это праздник, танцы, песни. Это звезды страны. И поют, и шутят вместе», — поет Андрей Малахов.

Отметим, что телеведущий в свой праздничный выпуск программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» позвал многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Как сказано в анонсе программы, эти люди знают все про главный телевизионный праздник страны.

Отметим, что в студии у Андрея Малахова можно увидеть спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, юмористов Геннадия Хазанова и Владимира Винокура, эстрадного певца Стаса Пьеху и многих других. Все они пришли к телеведущему, чтобы поздравить россиян.