Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью. По его словам, речь идет о трех миллионах рублей. При этом Разин считает, что это был рекордный гонорар в истории программы.

Разин заметил, что Лолита не заслуживает таких слов в свой адрес. Он понимает ее боль и считает, что в данном случае тренер по игре в сквош предал свою супругу.

«По большому счету, и Дима, и Лолита — хорошие люди. Но, когда такие вещи происходят, это все выглядит очень неприлично. В любом случае, Лолиточка, держись. Ты — талантливейший человек, умница моя. Я понимаю твои переживания, но поверь мне, группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и Андрей Разин всегда с тобой», — заметил продюсер.

Отметим, что Лолита и Дмитрий Иванов расстались несколько месяцев назад. Певица считает, что супруг изменял ей, еще когда они жили вместе. Со своей стороны тренер по игре в сквош все отрицает. Он предлагает исполнительнице расстаться цивилизованно.