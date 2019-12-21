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Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Как отметил продюсер, певица не заслуживала таких слов в свой адрес.

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Разин рассказал, сколько Малахов заплатил Иванову/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью. По его словам, речь идет о трех миллионах рублей. При этом Разин считает, что это был рекордный гонорар в истории программы.

Разин заметил, что Лолита не заслуживает таких слов в свой адрес. Он понимает ее боль и считает, что в данном случае тренер по игре в сквош предал свою супругу.

«По большому счету, и Дима, и Лолита — хорошие люди. Но, когда такие вещи происходят, это все выглядит очень неприлично. В любом случае, Лолиточка, держись. Ты — талантливейший человек, умница моя. Я понимаю твои переживания, но поверь мне, группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и Андрей Разин всегда с тобой», — заметил продюсер.

Отметим, что Лолита и Дмитрий Иванов расстались несколько месяцев назад. Певица считает, что супруг изменял ей, еще когда они жили вместе. Со своей стороны тренер по игре в сквош все отрицает. Он предлагает исполнительнице расстаться цивилизованно.

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Андрей МалаховАндрей РазинДмитрий ИвановЛолита
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Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
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