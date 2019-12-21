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«Главное, чтобы не было желания свести»: Розенбаум высказал свое отношение к татуировкам

По словам музыканта, он не будет возражать, если его внуки решат сделать себе наколки.

«Главное, чтобы не было желания свести»: Розенбаум высказал свое отношение к татуировкам
Розенбаум выразил свое отношение к татуировкам/http://globallookpress.com/

Музыкант Александр Розенбаум высказал свое отношение к татуировкам. Журналисты напомнили, что у звезды сразу четыре внука. Как известно, его единственная дочь Анна Савшинская, филолог и профессиональный переводчик, замужем за гражданином Израиля, владельцем сети пивных ресторанов Тиберио Чаки. От него она родила четверых сыновей.

«Я в общем-то не против татуировок. Одно условие: чтобы не было желания свести. Сегодня в моде японский иероглиф, а завтра будет арабская вязь. И что выбудете делать с японским иероглифом? А вот если вы захотите разместить фотографию матери, то я слова против даже не скажу. Потому что вы никогда не захотите ее свести. Вот и вся история», — заявил Александр Розенбаум.

Также известный музыкант рассказал, что попросил у Деда Мороза на Новый год.

«Я всегда прошу для себя и для близких только здоровья. Все остальное прикладывается», — заметил певец, слова которого приводит портал Dni.ru.

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Тэги:

Александр РозенбаумАнна СавшинскаяТиберио Чаки
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«Главное, чтобы не было желания свести»: Розенбаум высказал свое отношение к татуировкам
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