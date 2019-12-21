Полунин вспомнил, как Бондарчук утвердил его на роль Ванюшки в «Судьбе человека»

Как сказал актер, режиссер стал для него во время съемок словно отец родной.

Актер Павел Полунин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как получил роль в картине «Судьба человека». Он сыграл в легендарной ленте мальчика Ванюшку.

Финальная сцена, где, потерявший всю семью главный герой встречает маленького мальчика и говорит ему, что он его отец, считается одним из шедевров советского кинематографа. Именно после этого фильма Сергей Бондарчук стал широко известен во всем мире. Его фильм удостоился огромного количества наград на различных международных кинофестивалях.

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Как отметил Полунин, его родители были знакомы с Бондарчуком лично. Они предложили ему попробовать сына на роль Ванюшки. В итоге кандидатура Полунина, которому тогда было всего шесть лет, была утверждена.

По словам Полунина, Бондарчук во время съемок стал для него словно родной отец. Финальная сцена готовилась несколько месяцев. «Те эмоции, что возникли в кадре, просто так не появляются. Бондарчук все это время был рядом, помогал мне, выстраивал эмоциональную связь, что в итоге и сработало», — заявил Павел Полунин.