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Принц Чарльз уронил себя в глазах подданных

Старший сын королевы Елизаветы II попал впросак. Наследник престола публично опозорился, совершив непростительный поступок.

Принц Чарльз уронил себя в глазах подданных
Принц Чарльз. Фото: Global Look Press

Принц Чарльз уснул на торжественной церемонии, сидя рядом со своей родительницей. Но самое ужасное то, что он отключился в тот момент, когда королева Елизавета II произносила торжественную речь.

Это спровоцировало волну протестов и негодования. Глубокий сон на глазах у всех во время церемонии — явно не то, что может сыграть принцу Чарльзу на руку.

Ведь он является прямым наследником престола. Соответственно, после смерти его матери трон должен достаться ему. Вот только большинство подданных с его кандидатурой не согласны.

Англичане уверены, что 71-летний адмирал флота не сможет управлять государством так, как это сделает его старший сын, принц Уильям. Он, как минимум, моложе и энергичнее своего родителя.

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Тэги:

Британская королевская семьяКоролева Елизавета IIпринц Чарльз
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Принц Чарльз уронил себя в глазах подданных
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