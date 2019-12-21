Принц Чарльз уронил себя в глазах подданных

Принц Чарльз уснул на торжественной церемонии, сидя рядом со своей родительницей. Но самое ужасное то, что он отключился в тот момент, когда королева Елизавета II произносила торжественную речь.

Это спровоцировало волну протестов и негодования. Глубокий сон на глазах у всех во время церемонии — явно не то, что может сыграть принцу Чарльзу на руку.

Ведь он является прямым наследником престола. Соответственно, после смерти его матери трон должен достаться ему. Вот только большинство подданных с его кандидатурой не согласны.

Англичане уверены, что 71-летний адмирал флота не сможет управлять государством так, как это сделает его старший сын, принц Уильям. Он, как минимум, моложе и энергичнее своего родителя.