«Инфаркта не хочется»: Машков объяснил, почему стал меньше сниматься в кино

Как считает актер и режиссер, главное творческое событие в его жизни еще впереди.

Актер и художественный руководитель московского театра имени Олега Табакова Владимир Машков заявил, что у него сейчас нет возможности плотно сотрудничать с кинематографом. Прежде всего из-за театральных дел.

В то же время он заметил, что совсем с кинематографом завязывать не собирается. К примеру, не так давно у него выдался выходной день, и он снялся в картине Сергея Урсуляка по рассказам Жванецкого. Там у него был маленький эпизод.

Как сказал Владимир Машков, это Олег Табаков был уникален. Он мог работать в театре, и сниматься в кино. «Но чтобы тянуть столько возов, он в 29 лет получил инфаркт. Я в самом начале пути. Инфаркта не хочется», — отметил режиссер.

В то же время Владимир Машков считает, что его главное творческое событие в этой жизни еще впереди. Как заметил режиссер, в его понимании актер — это чемодан с неприятностями. Беды и боли, которые были в жизни, потом просто реализуются на сцене, сообщает «Российская газета».