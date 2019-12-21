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Машков ответил на вопрос, считает ли себя «послом Голливуда»

Во время визита в США режиссер представлял русскую актерскую школу.

Машков ответил на вопрос, считает ли себя «послом Голливуда»
Машков рассказал о визите в Америку/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель московского театра имени Табакова Владимир Машков ответил на вопрос, считает ли он себя «послом Голливуда». Как известно, он представлял в Америке русскую актерскую школу во время визита в эту страну.

Машкова спросили, что бы он хотел привнести в учебный процесс и на сцену по итогам визита в Голливуд. Как считает режиссер, общемировой театральной школы быть не может в принципе. Как он выразился, в разных культурах свои представления о том, что такое «елочка зеленая».

В то же время актер подчеркнул, что россияне – носители великой русской театральной культуры. «Но высшая точка существования любого — и русского, и американского актера — это когда ты в себе находишь другого», — заметил он.

Как добавил Машков, в учебный процесс из голливудского опыта он готов привнести то, что может пригодиться его актерам. К примеру, владение музыкальным инструментом. Как добавил режиссер, сегодня в Школе Олега Табакова есть даже расширенный курс фехтования. Ребята активно занимаются танцами и вокалом, сообщает «Российская газета».

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Тэги:

АмерикаВладимир МашковГолливудОлег Табаков
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Машков ответил на вопрос, считает ли себя «послом Голливуда»
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