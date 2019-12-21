«Совсем не изменилась»: Вилкова показала архивный снимок

Артистка вместе с супругом Ильей Любимовым воспитывает двух чудесных детей - мальчика и девочку. Накануне она показала себя маленькую.

На фото актриса Екатерина Вилкова запечатлена вместе со своим старшим братом. Звезда поведала, как они в детстве называли друг друга и почему. Прозвища оказались очень забавными.

«На фото «Катамаран» и «Мифодий»… А теперь уже тетя Катя и дядя Миша. Меня в детстве брат называл «Катамаран», а я мечтала выступать, как Алла Борисовна Пугачева, и ночами сторожить кондитерскую фабрику… Ну, почти сбылось», — отметила Екатерина.

Многие поклонники отметили, что артистка выглядит совершенно так же, как и 30 лет назад. «Совсем не изменилась, ну, только подросла. Черты, взгляд тот же, только щечки тут классные», — высказалась фанатка.

Архивный снимок Вилкова опубликовала, чтобы привлечь внимание фолловеров к актуальной теме. Она рассказала о благотворительном фонде, который помогает детям с аутизмом. Они даже начинают ходить в обычные школы вместе со своими сверстниками.