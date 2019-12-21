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«Я кинулся в океан»: Машков объяснил, почему возглавил театр Табакова

Как считает режиссер, он продолжает дело своего учителя.

«Я кинулся в океан»: Машков объяснил, почему возглавил театр Табакова
Машков рассказал, почему возглавил театр Табакова/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков объяснил, почему после смерти великого актера и режиссера он решил возглавить его детище. Как сказал Машков, много лет назад он начинал свою карьеру со студии Табакова, где проводил много времени.

Позже, как честно признался режиссер, его захлестнула кинематографическая волна. При этом он заметил, что никогда не терял контакт с Олегом Табаковым. Они много раз общались. Машков отметил, что для него всегда на первом месте будет актерский театр, где как раз артист является живым существованием.

Машков отметил, что после смерти Олега Табакова для него настал момент выбора. Актер мог быть свободным. Выступать в роли некого наблюдателя. Он решил, выражаясь словами своего учителя, подставить плечо и шагнуть в неведомую ситуацию.

«Я кинулся в океан. Пока что мы — слава Богу! — двигаемся вперед. Сегодня идет 599-й день, как я здесь, и практически про каждый из них я могу рассказать отдельно. Мы продолжаем дело», — заявил Владимир Машков, слова которого приводит «Российская газета».

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Владимир МашковОлег ТабаковТеатр имени Табакова
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«Я кинулся в океан»: Машков объяснил, почему возглавил театр Табакова
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