Инна Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном от Канчельскиса

Супруга музыканта Стаса Михайлова Инна в Instagram поздравила своего сына Андрея с днем рождения. Ему исполнилось 26 лет. «Мой взрослый и добрый сын! Поздравляю тебя с днем рождения! Самая большая радость для матери – видеть, что ее ребенок счастлив! Хочу, чтобы так было всегда! Будь здоров! Я тебя очень люблю и скучаю!» — заявила Инна Михайлова.

Напомним, что от брака с известным футболистом Андреем Канчельскисом Инна Михайлова родила еще и дочь Еву. В этом году девушке исполнилось двадцать лет.

От Стаса Михайлова у Инны две дочери – десятилетняя Иванна и семилетняя Мария. Кстати, у Стаса Михайлова также двое детей от предыдущих отношений.

Не так давно певец был гостем программы «Судьба человека». Музыкант рассказывал о своем знакомстве с Инной. По его словам, девушка в те годы как раз переживала болезненное расставание с футболистом. У него тоже не все было гладко в личной жизни. Больше всего Стас Михайлов благодарен своей жене, что она стала с ним жить, когда он был еще никому не известным певцом. Именно Инна, как он считает, во многом предопределила его судьбу и помогла ему завоевать зрительскую любовь.