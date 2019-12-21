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«Кристина и Иван не порноактеры»: Шипенко высказался о нашумевшей сцене из «Текста»

По словам режиссера, актерская профессия вынуждает быть готовым ко всему.

«Кристина и Иван не порноактеры»: Шипенко высказался о нашумевшей сцене из «Текста»
Шипенко высказался о "Тексте" с Асмус/http://globallookpress.com/

Режиссер картины «Текст» Клим Шипенко в эфире шоу «Морозова хочет знать» на Ютуб в очередной раз затронул нашумевшую сцену из фильма. Как известно, после выхода ленты на актрису Кристину Асмус набросились с критикой за откровенную сцену. В какой-то момент звезда не выдержала и сказала, что больше в подобных картинах играть не будет.

Как считает Шипенко, актерская профессия вынуждает артистов быть готовым ко всему. Ему непонятно, почему все обсуждают именно Асмус. При этом почему-то забывают, что на съемочной площадке также присутствовал Иван Янковский. Как считает Шипенко, некомфортно во время съемок было не только Асмус, но также ему и Янковскому.

«Кристина и Иван не порноактеры. Да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной», — заметил он.

Шипенко добавил, что изначально не рассматривал Асмус на главную роль. Однако она сама выразила желание участвовать в кастинге. Причем она знала, что ей придется сыграть в этой сцене, но не отказалась. Актриса должна была понимать, что на нее набросятся с критикой. Шипенко считает, что такая реакция публики на ее игру вызвана российским менталитетом. На Западе к подобным сценам нормальное отношение. В этом плане нам следует обратить внимание на Европу.

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Тэги:

Иван ЯнковскийКлим ШипенкоКристина АсмусФильм "Текст"
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«Кристина и Иван не порноактеры»: Шипенко высказался о нашумевшей сцене из «Текста»
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