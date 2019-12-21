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Подопечную Сергея Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали за песню группы «Сплин»

Выступление Рагды Ханиевой вызвало волну возмущения.

Подопечную Сергея Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали за песню группы «Сплин»
Подопечную Шнурова смешали с грязью на "Голосе"/http://globallookpress.com/

Подопечная музыканта Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева получила изрядную долю критики от возмущенных зрителей. Девушка исполнила песню Александра Васильева из группы «Сплин» «Выхода нет». Многие считают, что исполнительница талантлива, но песню Шнуров со своей подопечной подобрали крайне неудачную.

Как заметили некоторые пользователи YouTube, девушка фальшивила местами. Слушать эту композицию в ее исполнении было нелегко. Также пользователи отметили, что не всем хорошим вокалистам подвластен любой материал. Девушка, как считают некоторые, просто не справилась с поставленной задачей.

Впрочем, у Рагды Ханиевой нашлись и заступники. Часть пользователей заметила, что начало и в самом деле получилось не очень выразительным, однако когда девушка запела, то все было просто прекрасно.

Отметим, что Рагда Ханиева прошла в полуфинальную стадию проекта. Также от команды Сергея Шнурова в следующий этап пробился Антон Токарев, сообщает РИА Новости.

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Рагда ХаниеваСергей Шнуровшоу "Голос"
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Подопечную Сергея Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали за песню группы «Сплин»
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