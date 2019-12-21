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«На переправе не меняют мать»: Ефремов посвятил Волчек стихотворение

Актер зачитал очень трогательные строчки, посвящённые художественному руководителю «Современника».

«На переправе не меняют мать»: Ефремов посвятил Волчек стихотворение
Ефремов поздравил Волчек/http://globallookpress.com/

Актер Михаил Ефремов посвятил трогательные строчки художественному руководителю «Современника» Галине Волчек. Напомним, что несколько дней назад гениальному театральному режиссеру исполнилось 86 лет. Сама Волчек уже несколько лет не отмечает дни рождения и просит ее не поздравлять. Впрочем, актеры не могут удержаться.

Так Михаил Ефремов, которого по праву называют «театральным ребенком», зачитал строчки стихотворения, посвящённые Волчек. «Галина Борисовна, слух идет такой. Причем не первый год, простите гада, что будто вы хотите на покой. И ищете преемника. Не надо», — говорится в нем в частности. Далее Ефремов в своем произведении назвал Волчек «последним ветераном» и «римским папой».

«На переправе не меняют мать. Менять-то надо многое, бесспорно. Проблема в том, что не на что менять. Примерно, как и Родину на порно», — заявил Михаил Ефремов.

Отметим, что театр «Современник» на днях открыл новую сцену. Кстати, после Ефремова Волчек вышли поздравить с праздником молодые актеры театра. Они сделали перифраз чеховского рассказал «Наденька», заменив всего одно слово. Наденька у них превратилась в Галеньку. Надо признать, что Галина Волчек была очень растрогана таким приемом. Она не смогла усидеть на месте и встала с кресла, чтобы поблагодарить молодую труппу театра, сообщает «МК».

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Тэги:

Галина ВолчекМихаил Ефремовтеатр "Современник"
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«На переправе не меняют мать»: Ефремов посвятил Волчек стихотворение
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