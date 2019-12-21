«У нее на газеты «падучесть»: Садальский высказался о состоянии Максаковой

По словам актера, его подруга ненавидит, когда у нее просят какие-нибудь комментарии.

Актер Станислав Садальский высказался о состоянии здоровья своей подруги народной артистки Людмилы Максаковой. Напомним, что СМИ не так давно облетели новости будто бы звезда госпитализирована в одну из столичных клиник и в скором времени ей потребуется операция.

«Ой! У нее на газеты «падучесть». Ненавидит, когда ее упоминают или какие-либо комментарии просят. Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!» — заявил актер.

Отметим, что сама Людмила Максакова никаких комментариев по поводу своего состояния не дает. Она действительно в последние годы не любит общаться журналистами, которые, как она считает, пишут про нее много неправды.

Добавим, что Людмиле Максаковой сейчас 79 лет. Она уже давно служит в театре имени Вахтангова. Кстати, у нее очень непростые отношения с дочкой Марией. А вот свою внучку Люси она готова носить на руках. Актриса без ума от нее. Мария Максакова, напомним, последние годы проживает в Киеве, сообщает «МК».