«Я просто гениальный артист»: Джигурда заявил, что не боится быть смешным

Актер Никита Джигурда заявил, что у него за плечами Щукинская школа. «Нас учили не бояться быть смешными. Я надеваю маску юродивого, чтобы привлечь внимание. Я просто гениальный артист», — сказал он.

Между тем журналист, который брал у Джигурды интервью, отметил, что многие считают, будто бы он все время под кайфом. «Я никогда в жизни не кололся. Уже три месяца не позволяю себя косяк», — заявил он.

Спросил корреспондент у актера, были ли в его жизни контакты с мужчинами. «Мужчин никогда не было. Чего не могу — того не могу», — заметил Джигурда.

Высказался артист и о своем друге, актере Алексее Панине. Как известно, в Сети регулярно появляются записи, которые компрометируют звезду картины «Жмурки». «Это все компьютерные технологии. Помните, была программа, где показали Панина, будто бы он забавляется с собакой. Так вот потом эту программу закрыли. Это был просто фейк и компьютерная графика», — заявил Никита Джигурда, слова которого приводит портал Dni.ru.