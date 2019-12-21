«Не бывает двух похожих спектаклей»: Кравченко ответила, что важнее – кино или театр

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко в Instagram выразила мнение, что важнее для артиста – кино или театр. Как считает актриса, кино дает интересный опыт, который, конечно, необходим актеру. Она не верит, когда говорят: мы занимаемся искусством, и узнаваемость нам не нужна, ничего подобного.

Как сказала Кравченко, прославиться актеры хотят по молодости. Сейчас ее это мало волнует. Хотя всегда приятно, когда узнают. Звезда «Сватов» подчеркнула, что для нее на первом месте всегда будет театр. Зрители спрашивают ее порой, как можно играть одно и то же по многу раз.

«Не бывает двух похожих спектаклей. Жизнь на сцене удивительна и открыта. Кино в силах выгодно преподнести даже бездарного актера — помогут оператор и монтаж», — заявила Татьяна Кравченко.

Напомним, что ранее художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек нелестно отозвалась об актерах, которые ради ролей в кино бросают театр и пропускают репетиции.

После ее слов на тему, что важнее — кино или театр, высказались многие известные артисты. Среди них, в частности, партнер Татьяны Кравченко по «Сватам» Федор Добронравов, звезда «Квартета И» Камиль Ларин, а также Клара Новикова. Общий смысл их высказываний сводился к тому, что артист должен быть честен прежде всего перед самим собой. Новикова, к примеру, признала, что совмещать работу в кино и театре очень непросто. Федор Добронравов сразу ответил, что для него театр всегда будет важнее кино. Именно в театре он реализовался как артист.