Японский лайфхак: чтобы малыш не плакал, мама оставляет с ним картонную копию себя

Родителям пришлось пойти на такую хитрость, потому как мальчик плакал каждый раз, когда мать отходила от него даже на пару минут.

Пользователи Twitter активно обсуждают идею одной японской семьи, в которой маленький сын ревет каждый раз, когда мама отходит от него.

Ребенок дамы по имени Фуки Сато начинал истерику регулярно, стоило женщине пропасть из его поля зрения. Даже если она просто выходила из комнаты, малыш уже начинал плакать. Знакомая картина для многих родителей, но японская чета решила эту проблему необычным способом. Они заказали несколько картонных макетов матери в полный рост и стали оставлять их в комнате с мальчиком.

Странная тактика сработала! Малыш оглядывается назад, видит картонную маму и спокойно играет дальше. Похоже, разницы он никакой не ощущает. Зато госпожа Сато получила возможность хоть куда-то выходить. Это, конечно, не значит, что женщина оставляет маленького ребенка одного — с ним в комнате в ее отсутствие находится папа (на его перемещения малыш так остро не реагирует). Он-то и придумал эту идею, а затем решил похвастаться своей креативностью в Twitter.

Позже он выложил видео, чтобы лучше продемонстрировать, как работает эта задумка. Иностранные журналисты называют его гением, хотя, идея, конечно, спорная.

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Как вы думаете, с малышами в России такой трюк сработал бы?