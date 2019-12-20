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Дед Мороз назвал самую оригинальную просьбу, которую получал

Главный волшебник отметил, что далеко не все просят гаджеты и различную технику.

Дед Мороз назвал самую оригинальную просьбу, которую получал
Дед Мороз рассказал о самых трогательных просьбах, которые поступают от россиян ФОТО: https://radiokp.ru/obschestvo/otravlenie-i-zamykanie-chem-mogut-byt-opasny-deshevye-girlyandy_nid6986_au2168au

Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие просьбы получает чаще всего и назвал самые оригинальные пожелания. Волшебник отметил, что далеко не все просят технику и гаджеты. Многие задумываются о нематериальном .

«Просят здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек..» – признается Дед Мороз.

Но самая оригинальная просьба, по мнению жителя Великого Устюга, является и самой простой.

«Самая оригинальная (просьба) — это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», – делится дедушка.

С этим пожеланием связаны многие трогательные истории, которые Дед Мороз готов вспоминать часами. Как-то он пообещал ребенку подарить его сестре куклу, дедушке — новые валенки, а бабушке — «столько яблок, сколько не жалко».

Еще одно пожелание, которое на особом счету, было от подростка из Алтайского края. Мальчик занимался фигурным катанием и мечтал получить профессиональные коньки, чтобы добиться успехов в выбранном виде спорта.

Веру в чудеса хранят не только дети, но и многие взрослые. Порой к волшебнику обращаются «мужчины брутального вида» и, стесняясь, просят сделать фото на память, пишет РИА Новости.

Кстати, в России более 90% четырехлетних детей верят в Деда Мороза. А вот среди тех, кто преодолел 12-летний рубеж, таких всего 36%.

Ранее эксперты на сайте Радио «КП» рассказали, что нужно помнить при использовании новогодних гирлянд. В первую очередь, не нужно гнаться за дешевизной, так как можно получить некачественный товар и устроить пожар.

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Дед Мороз назвал самую оригинальную просьбу, которую получал
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