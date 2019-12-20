Дед Мороз назвал самую оригинальную просьбу, которую получал

Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие просьбы получает чаще всего и назвал самые оригинальные пожелания. Волшебник отметил, что далеко не все просят технику и гаджеты. Многие задумываются о нематериальном .
«Просят здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек..» – признается Дед Мороз.
Но самая оригинальная просьба, по мнению жителя Великого Устюга, является и самой простой.
«Самая оригинальная (просьба) — это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», – делится дедушка.
С этим пожеланием связаны многие трогательные истории, которые Дед Мороз готов вспоминать часами. Как-то он пообещал ребенку подарить его сестре куклу, дедушке — новые валенки, а бабушке — «столько яблок, сколько не жалко».
Еще одно пожелание, которое на особом счету, было от подростка из Алтайского края. Мальчик занимался фигурным катанием и мечтал получить профессиональные коньки, чтобы добиться успехов в выбранном виде спорта.
Кстати, в России более 90% четырехлетних детей верят в Деда Мороза. А вот среди тех, кто преодолел 12-летний рубеж, таких всего 36%.
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