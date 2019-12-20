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«Он смотрит на тебя матом»: рэпер из «Голоса» рассказал о работе со Шнуровым

По словам Арсения Курчанина, лидер группы «Ленинград» – очень образованный и интеллигентный человек.

«Он смотрит на тебя матом»: рэпер из «Голоса» рассказал о работе со Шнуровым
Рэпер с Урала рассказал о работе со Шнуровым/http://globallookpress.com/

Участник проекта «Голос» 17-летний рэпер из Екатеринбурга Арсений Курчанин рассказал о своем участии в шоу. Молодой человек был в команде лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

По словам Курчанина, он вообще-то не хотел идти на это шоу. Однако родители и особенно педагог по вокалу настояли, чтобы он поучаствовал в прослушиваниях. В итоге он согласился. Теперь молодой музыкант об этом нисколько не жалеет, потому что познакомился с очень интересными людьми.

По словам Курчанина, Сергей Шнуров очень образованный и интеллигентный человек. «Он не разговаривает матом. Он смотрит на тебя матом. Конечно, он ругается на подопечных, но делает это ювелирно», – заявил рэпер.

Как считает музыкант, Сергей Шнуров — это, безусловно, народный артист. Он всегда подсказывал участникам, что нужно подправить. Подмечал какие-то огрехи, которые нужно доработать. Также добавил певец, на шоу «Голос» никто не попадает по блату. Он в этом уверен на все сто процентов, сообщает «Комсомольская правда».

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Арсений КурчанинСергей Шнуровшоу "Голос"
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«Он смотрит на тебя матом»: рэпер из «Голоса» рассказал о работе со Шнуровым
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