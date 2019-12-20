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«Лишнего себе не позволю»: Глюк’oZa оправдалась за «откровенные» фото

Певица заверила, что муж не критикует ее за пляжные кадры и снимки в бикини.

«Лишнего себе не позволю»: Глюк’oZa оправдалась за «откровенные» фото
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram.com/glukozamusic)

Наталья Чистякова-Ионова оправдалась на «откровенные» снимки в Instagram. Певица сама ведет страничку в микроблоге, делясь с подписчиками понравившимися кадрами из свежих фотосессии. По словам Глюк’oZы, ее супруг с понимаем относится к тому, что она время от времени выкладывает пляжные снимки, появляясь на площадке в бикини или мини-шортах. Артистка не скрывает: в их с Александром семье царит любовь и взаимопонимание, уверяя, что у ее избранника нет поводов для ревности.

«Я никогда не позволю себе лишнего, и он, как никто другой, это знает. Так что споров на эту тему нет», — отметила Глюк’oZa в интервью «СтарХит».

По словам  поп-исполнительницы, она смогла заслужить полное доверие со стороны супруга. Чистякова-Ионова замужем уже тринадцать лет. Старшей дочери певицы — Лидии — в мае исполнилось двенадцать лет. Младшей наследнице Вере — восемь лет.

Знаменитость не стала оспаривать тот факт, что довольно часто выбирает для выхода в свет откровенные наряды, демонстрирующие ее фигуру. Артистка подметила, что занимается йогой, находясь на море она отдает предпочтение плаванию, не забывая о ежедневных разминках. При этом Чистякова-Ионова позволяет себе полакомиться любимыми десертами, не беспокоясь о калориях и фигуре.

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Глюк’oZaестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНаталья Чистякова-Ионова
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«Лишнего себе не позволю»: Глюк’oZa оправдалась за «откровенные» фото
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