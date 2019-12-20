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Перерыв в карьере Загитовой привел к громкому скандалу в Японии

На одном из центральных телеканалов заявили, что спортсменка ушла из спорта окончательно.

Перерыв в карьере Загитовой привел к громкому скандалу в Японии
Слова Загитовой обернулись скандалом в Японии/http://globallookpress.com/

Японский телеканал NHK понес серьезные репутационные потери. Это произошло после того, как олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова заявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Она не выступит на ближайшем чемпионате страны. Также фанаты не увидят ее на первенстве мира и Европы. Без отбора она туда ехать не согласилась.

Между тем японский телеканал сообщил, что Алина Загитова окончательно уходит из спорта. Вскоре в адрес журналистов канала стали поступать гневные письма. Руководство телеканала обвинили в непрофессионализме. Впоследствии новость была исправлена, но неприятный осадок у многих зрителей все равно остался.

Отметим, что в Японии без ума от Алины Загитовой. Она всегда с радостью приезжает в страну восходящего солнца, где у нее тысячи фанатов.

Что касается телеканала NHK, то он считается главной телекомпанией страны. Когда новость о Загитовой вышла в эфир, то многие японцы испытали самый настоящий шок, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Перерыв в карьере Загитовой привел к громкому скандалу в Японии
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