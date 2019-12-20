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«Этот момент сплетен мы уже прошли»: Глюк’oZa открестилась от кризиса в семье

Наталья Чистякова-Ионова не скрывает: у них с мужем все хорошо.

«Этот момент сплетен мы уже прошли»: Глюк’oZa открестилась от кризиса в семье
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Globallookpress.com)

Наталья Чистякова-Ионова и ее супруг Александр вместе уже тринадцать лет. За это время в семье появилось двое детей: в 2007 году певица впервые стала мамой. Она родила своему возлюбленному долгожданную дочку — Лидию. В мае девочке исполнилось двенадцать лет. Спустя четыре года после первых родов, Глюк’oZa снова объявила о своем интересном положении. Младшая наследница артистки в сентябре отметила восьмилетие.

В недавнем интервью певица прокомментировала вопрос о семейном кризисе и разладе с мужем-предпринимателем. Сама Глюк’oZa заверила, что все слухи о размолвках с Александром не имеют под собой реальную почву. По словам артистки, она по-настоящему счастлива с мужем и не собирается подавать на развод. Наталья не стала скрывать: она недоумевает, откуда люди берут эту информацию и на основе каких событий выдвигают такие бессмысленные предположения.

«Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно посмеялись», – отметила Глюк’oZa в интервью «СтарХит».

По словам знаменитости, она крайне редко ссорится с мужем. Если в семье и случаются конфликты, то супруги стараются не втягивать в споры детей. Чистякова-Ионова делает все для того, чтобы в их семье царила любовь и взаимоуважение.

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Глюк’oZaестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНаталья Чистякова-Ионова
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«Этот момент сплетен мы уже прошли»: Глюк’oZa открестилась от кризиса в семье
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