«Накачать губы, добиться 10 млн подписчиков»: Прилепин высказался о самореализации

По словам писателя, приоритеты в обществе за последние несколько десятилетий сильно поменялись.

Писатель Захар Прилепин заявил, что во времена СССР реализация людей была направлена на сверхцели. Тогдашние жители Советского Союза хотели вырваться за пределы человеческого. К примеру, побывать в космосе, создать мир без насилия, унижения и угнетения. Сегодня, к сожалению, все поменялось.

Самая распространенная реализация записать, как он выразился, самый тупой ролик в Ютубе, хапнуть миллион просмотров при этом еще кого-нибудь обхамить.

«Накачать губы, добиться 10 миллионов подписчиков. Переезжать с континента на континент, фотографируя свой силикон», — заявил Прилепин, говоря о модных тенденциях.

Как сказал писатель, конечно, и сегодня существует стройка, наука, музыка. Но все это находится в маргинальном положении к вышеперечисленному бреду. Прилепин считает, что дело в приоритетах, которые со времен Советского Союза сильно изменились, сообщает «АиФ».