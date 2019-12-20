«Наука – это весело»: студентка-биохимик стала «Мисс Америка-2020»

В американском штате Коннектикут прошел ежегодный конкурс «Мисс Америка». За звание боролись девушки со всей страны. Победительницей стала 24-летняя Камилль Шрайер из Виргинии. Девушка закончила бакалавриат по специальности биохимия и планирует защитить ученую степень в фармацевтике.

На конкурсе талантов Камилль продемонстрировала зрелищный химический эксперимент, наглядно показав процесс каталитического разрушении перекиси водорода путем добавления к ней йодида калия, пищевого красителя и жидкости для мытья посуды. Фонтан разноцветной пены, взметнувшийся из колб, впечатлил и зрителей и судей.

«Наука – это талант. Моя миссия – показать детям, что заниматься наукой – весело. Только не пытайтесь повторить это дома», – обратилась Шрайер к зрительному залу.

Победительница получит стипендию в размере 50 тысяч долларов, шестизначную зарплату, а также честь представлять Америку на различных социальных мероприятиях в течение года. В частности коронованная американка будет «сотрудничать с профессионалами, создающими большие возможности для женщин», — сообщает журнал Time.

Интересно, что в этом году организаторы исключили из программы дефиле в купальниках, заявив, что не будут оценивать девушек по их внешности.