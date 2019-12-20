Победителя восьмого сезона шоу «Голос» выберут зрители, а не наставники

Победителя восьмого сезона шоу «Голос» определят зрители путем голосования. Уже 20 декабря стартуют прямые эфиры на Первом канале.

Известно, что в четвертьфинале через так называемое «сито нокаутов» пройдут по три участника из каждой команды. После этого наставники проекта оценят их пение. Они распределят между ними свои голоса. Лучший из участников получит 50%, второй – 30 %, третий – 20 %.

В стадию полуфиналов выйдут по два участника из каждой команды. Далее свое слово снова скажут наставники. Они распределят между участниками условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. Также пройдет зрительское голосование. Баллы в итоге суммируют.

Наконец, в финал выйдут по одному участнику от каждой команды. На последнем этапе от наставников уже ничего не будет зависеть. Решающий голос будет за зрителем. Все доходы от голосования будут направлены на благотворительные цели, сообщила пресс-служба Первого канала.