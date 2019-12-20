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«Я просто посчитал это в голове»: Кэмерон уверен, что новый «Аватар» побьет рекорды

Режиссер серьезно настроен вновь вернуть своему фильму про синюю планету первое место по кассовым сборам.

«Я просто посчитал это в голове»: Кэмерон уверен, что новый «Аватар» побьет рекорды
Джеймс Кэмерон. Фото: Joshua Sudock/ZUMAPRESS.com

Джеймс Кэмерон сначала порадовался за последнюю часть «Мстителей» от Marvel, ведь по кассовым сборам фильм побил его детище «Аватар», однако чуть позже немного изменил свое мнение. По словам режиссера, новая часть проекта вполне может забрать пальму первенства у картины про супергероев.

Как рассказал сам Кэмерон, повторные показы первого «Аватара» в кинотеатрах, которые непременно будут перед выходом второй части, еще могут вернуть фантастический фильм про планету Пандору на первую строчку кассовых сборов.

«Я уверен в этом. Но давайте дадим «Финалу» свой момент триумфа и отпразднуем, что люди ходят в кинотеатры. Я не хочу показаться язвительным, но они определи нас всего на четверть процента. Я просто посчитал это в голове, пока ехал утром», — рассказал Кэмерон.

Ранее режиссер уже делился своими опасениями по поводу современного кинобизнеса, он считал, что благодаря обилию стриминговых сервисов люди все больше предпочитают смотреть крупные кинопроекты дома, а не ходить в кинотеатры.

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Тэги:

"Аватар-2"Джеймс КэмеронФильм "Аватар 2"
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«Я просто посчитал это в голове»: Кэмерон уверен, что новый «Аватар» побьет рекорды
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