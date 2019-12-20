НОВОСТИ

«Обалдели!»: 79-летняя актриса Максакова разозлилась на новости о госпитализации

Ранее сразу несколько источников сообщили, что артистке театра имени Вахтангова потребовалась помощь врачей.

«Обалдели!»: 79-летняя актриса Максакова разозлилась на новости о госпитализации
Людмила Максакова/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

79-летняя актриса театра имени Вахтангова Людмила Максакова опровергла факт своей госпитализации.

Утром 20 декабря сразу несколько источников сообщили о том, что народная артистка РСФСР сама приехала в столичную клинику с жалобами на плохое самочувствие. Якобы медики ее осмотрели и приняли решение оставить на некоторое время под собственным присмотром. Передавалась неподтвержденная информация, что Максаковой требуется операция.

В разговоре с 360 артистка факт госпитализации опровергла. Актрису разозлило, что ее имя муссируется в СМИ.

«Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!», – озвучила свои мысли она.

Отметим, что Людмила Максакова является матерью оперной певицы Марии Максаковой. В биографии актрисы свыше 30 театральных постановок и около 40 ролей в кино и на телевидении.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Людмила МаксаковаМаксакова госпитализацияМаксакова новостиМария Максакова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Обалдели!»: 79-летняя актриса Максакова разозлилась на новости о госпитализации
Интересно?
Поделись с друзьями: