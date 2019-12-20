«Обалдели!»: 79-летняя актриса Максакова разозлилась на новости о госпитализации

79-летняя актриса театра имени Вахтангова Людмила Максакова опровергла факт своей госпитализации.

Утром 20 декабря сразу несколько источников сообщили о том, что народная артистка РСФСР сама приехала в столичную клинику с жалобами на плохое самочувствие. Якобы медики ее осмотрели и приняли решение оставить на некоторое время под собственным присмотром. Передавалась неподтвержденная информация, что Максаковой требуется операция.

В разговоре с 360 артистка факт госпитализации опровергла. Актрису разозлило, что ее имя муссируется в СМИ.

«Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!», – озвучила свои мысли она.

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Отметим, что Людмила Максакова является матерью оперной певицы Марии Максаковой. В биографии актрисы свыше 30 театральных постановок и около 40 ролей в кино и на телевидении.