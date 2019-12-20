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«Наивные, инфантильные существа»: Прилепин осудил россиян, мечтающих уехать на Запад

По словам писателя, многие просто потом вернутся на родину и скажут, что их обманули.

«Наивные, инфантильные существа»: Прилепин осудил россиян, мечтающих уехать на Запад
Прилепин осудил россиян, которые хотят покинуть страну/http://globallookpress.com/

Писатель Захар Прилепин заявил, что надо купить билеты и отправить жить на Запад россиян, которые мечтают уехать из родной страны. Отметим, что согласно данным «Левада-центра», более половины жителей нашей страны в возрасте от 18 до 24 лет готовы переехать на Запад. В России, как они считают, они особо никому не нужны.

Как сказал писатель, молодые люди просто не понимают, что такое Запад. Он уверен, что многие из них не знают, почему Англия выходит из Евросоюза, почему американцы проголосовали на выборах президента за Дональда Трампа. Также он думает, что молодежь не ответит на вопрос, почему 30 тысяч французов выходят в центр Парижа и разносят в хлам весь город.

«Наивные, инфантильные существа. Пусть едут», – заявил Захар Прилепин.

Как считает писатель, со временем самые умные из них все равно вернутся в родную страну. Причем будут рассказывать своим детям, что их обманули. Он считает, что пока часть молодых людей не уедет и не обожжется на жизни в Европе, высказывания о счастливой жизни за рубежом никогда не закончатся, сообщает «АиФ».

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«Наивные, инфантильные существа»: Прилепин осудил россиян, мечтающих уехать на Запад
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